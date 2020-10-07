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- Irak ve Suriye tezkeresi 1 yıl uzatıldı
Irak ve Suriye tezkeresi 1 yıl uzatıldı
Sınır ötesi operasyon yetkisini 1 yıl daha uzatan Irak ve Suriye tezkeresi TBMM Genel Kurulu'ndan geçti.
- Haber Merkezi
- 07.10.2020 - 17:43
- Güncelleme : 07.10.2020 - 17:43
Irak ve Suriye'deki tüm terörist örgütlerden Türkiye'ye yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesi süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.