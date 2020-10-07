Dolar
7.8788
1.0387%
Euro
9.2707
1.2958%
Altın
1882.63
0.2374%
Borsa
1152.7
-0.0875%
G. Altın
477.518
1.4239%
Bitcoin
83772.47
1.3705%
EXEN coin
13.01
-7.7692%
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C
    Irak ve Suriye tezkeresi 1 yıl uzatıldı

    Irak ve Suriye tezkeresi 1 yıl uzatıldı

    Sınır ötesi operasyon yetkisini 1 yıl daha uzatan Irak ve Suriye tezkeresi TBMM Genel Kurulu'ndan geçti.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2020 - 17:43
    • Güncelleme : 07.10.2020 - 17:43
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Irak ve Suriye'deki tüm terörist örgütlerden Türkiye'ye yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesi süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

    AYRINTILAR GELECEK...

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir