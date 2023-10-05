Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığına sunuldu.

ensonhaber.com

Mehmetçik, sınırın ötesindeki terör tehlikesini bertaraf etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Irak ve Suriye'de görev alan askerlerimizin görev sürelerinin 2 yıl daha uzatılması için Meclis'te görüşmeler başladı.

Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'e gönderildi

Tezkere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderildi.

Yine tezkerede, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süre giden çatışma ortamının, milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiği dile getirildi.

"Sınırlarımızda mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri, ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürmekte"

Türkiye'nin, komşusu Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiğine dikkat çekilen tezkerede, "Diğer taraftan Irak'ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Suriye'de, sınırımıza mücavir alanlarda PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri, ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.

Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü vurgulandı

Tezkerede, bu gelişmeler çerçevesinde terör ile Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, Türkiye'nin milli güvenliğine tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklar doğrultusunda gerekli önlemlerin alınmasının, milli güvenlik açısından hayati önem arz ettiği belirtildi.

Tezkerede şunlar kaydedildi: