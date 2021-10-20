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Suriye ve Irak tezkeresi Meclis'te
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
- AA
- 20.10.2021 - 09:26
- Güncelleme : 20.10.2021 - 09:30
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Ayrıntılar gelecek...