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    Suriye ve Irak tezkeresi Meclis'te

    Suriye ve Irak tezkeresi Meclis'te

    Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
    • AA
    • 20.10.2021 - 09:26
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 09:30
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    Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

    Ayrıntılar gelecek...

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