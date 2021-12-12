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    Irak ve Suriye'de 3 terörist öldürüldü

    MSB, Irak'ın kuzeyinde ve Barış Pınarı bölgesinde düzenlenen operasyonlarda 3 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2021 - 11:53
    • Güncelleme : 12.12.2021 - 11:59
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    Irak ve Suriye'de 3 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesinde Türkiye'ye tehdit oluşturan terör gruplarına darbeleri devam ediyor.

    Kahraman Mehmetçik, bu kapsamda Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde iki farklı operasyon düzenledi.

    3 HAİN ÖLDÜRÜLDÜ

    Operasyonlarda toplam 3 terörist öldürüldü.

    Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

    Açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirilirken, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist de Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

    Irak ve Suriye de 3 terörist öldürüldü #1

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