Irak ve Suriye'de 3 terörist öldürüldü

Irak ve Suriye'de 3 terörist öldürüldü

MSB, Irak'ın kuzeyinde ve Barış Pınarı bölgesinde düzenlenen operasyonlarda 3 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesinde Türkiye'ye tehdit oluşturan terör gruplarına darbeleri devam ediyor.

Kahraman Mehmetçik, bu kapsamda Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde iki farklı operasyon düzenledi.

3 HAİN ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonlarda toplam 3 terörist öldürüldü.

Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

Açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirilirken, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist de Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.