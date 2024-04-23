Irak ve Suriye'de operasyon! 19 terörist öldürüldü Kahraman Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde tespit edilen 4 teröristi operasyonla etkisiz hale getirdi.

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ensonhaber.com

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Operasyonların yoğun olarak sürdürüldüğü Irak ve Suriye'de yeni bir hareketlilik yaşandı.

Bölgede yuvalanan teröristler, Mehmetçik'in hedefi oldu.

Irak ve Suriye'de operasyon

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, son operasyona ilişkin şu ifadeleri kullandı: