ensonhaber.com
Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Operasyonların yoğun olarak sürdürüldüğü Irak ve Suriye'de yeni bir hareketlilik yaşandı.
Bölgede yuvalanan teröristler, Mehmetçik'in hedefi oldu.
Irak ve Suriye'de operasyon
Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, son operasyona ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış