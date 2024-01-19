Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist öldürüldü Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi ve Irak’ın kuzeyinde 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.

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Kahraman Mehmetçik, teröristlerin tepesine binmeye devam ediyor.

Son olarak Suriye'nin kuzeyinde 7, Irak'ın kuzeyinde ise 3 PKK/YPG'li terörist tespit edildi.

Operasyon düğmesine basan Mehmetçik, tespit edilen teröristleri temizledi.

"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil"

Öldürülen teröristlere ilişkin duyuru, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: