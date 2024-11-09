Kahraman Mehmetçik, teröristlerin kabusu olmaya devam ediyor.

Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 10 PKK/YPG’li terörist öldürüldü.

SURİYE'DE 10 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye'nin ardından bir operasyon da Irak'ın kuzeyine gerçekleştirildi.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

3 TANE DE IRAK'IN KUZEYİNDE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonlara ilişkin duyuru Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Nefesimiz enselerinde! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek!