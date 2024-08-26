Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi MSB, Irak'ın kuzeyinde 1 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi

Kahraman Türk askerinin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlar son hızıyla devam ediyor.

Hain teröristler adeta kapana sıkışmış durumda. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyinde 1 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildi.

MSB'NİN AÇIKLAMASI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçik'in nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." denildi.