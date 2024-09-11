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Teröristlere geçit yok!

Hain terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indiren Mehmetçik, teröristlerin üzerine kabus gibi çöküyor.

Son olarak Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

6 TERÖRİSTİN DAHA ÜSTÜ ÇİZİLDİ

Irak'ın ardından bir haber de Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Münbiç bölgelerinden geldi.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Münbiç bölgelerinde belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

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Can Badak
Editör