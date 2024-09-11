Haberler



Gündem



Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist öldürüldü

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist öldürüldü Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.