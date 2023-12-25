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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde en az 26 terörist öldürüldü

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde en az 26 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekâtlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hale getirildi.