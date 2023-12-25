Irak'ın kuzeyinde bulunan Pençe-Kilit bölgesinden gelen şehit haberleri yüreğimizi yaktı.
12 vatan evladı hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehadete erdi.
Çıkan çatışmada Mehmetçik'e hain pusu kuran teröristler inlerinde paketlenirken, şehitlerin kanı da yerde kalmadı.
Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı...
Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi.
Harekatı sınır hattından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de takip etmişti.
Güler'in yönettiği hava harekatı sonucu çok sayıda terör hedefi bombalandı.,
En az 26 teröristin üstü çizildi
Düzenlenen hava harekatında ilk belirleme göre en az 26 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Ayrıca MSB'den yapılan açıklamada, "Hava harekâtlarının sonucuna ilişkin hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:
"23 Aralık 2023 tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekâtlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hâle getirildi. Hava harekâtlarının sonucuna ilişkin hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor."
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