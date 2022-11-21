Irak ve Suriye’ye harekat emrinin verildiği anlarda dikkat çeken ayrıntı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Irak ve Suriye’ye harekat emri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bilgilendirdiği karedeki seccadeler dikkat çekti.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ni kana bulayan hain saldırıda 6 kişi can verdi, 81 kişi de yaralandı.

Bombayı bırakan ve onu patlatan teröristler başta olmak üzere çok sayıda şüpheli yakalanırken, kahraman Mehmetçik harekete geçti.

Irak ve Suriye'deki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kılıç Operasyonu başlatıldı.

Harekat emrinin verildiği an

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, harekat emrini Endonezya dönüşü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bizzat bildirdi.

Cumhurbaşkanı, terör hedeflerinin tek tek yok edilmesi talimatını verdi.

Harekatın başlatıldığı ana dair görüntüler de hızlıca yayıldı.

Dikkat çeken ayrıntı

Bakan Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a harekata dair ayrıntıları anlattığı anlarda, bir detay dikkat çekti.

Fotoğraf karesinde, arka köşede seccadeler olduğu görüldü.