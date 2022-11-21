Petrol
87.16
-0.52%
Euro
19.1222
-0.59%
Dolar
18.6193
0.05%
Altın
1.045
-0.12%
Borsa
4534
0.00%
Bitcoin
307.449
-3.60%
BTXN Coin
6.05
-3.81%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C
    Irak ve Suriye’ye harekat emrinin verildiği anlarda dikkat çeken ayrıntı

    Irak ve Suriye’ye harekat emrinin verildiği anlarda dikkat çeken ayrıntı

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Irak ve Suriye’ye harekat emri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bilgilendirdiği karedeki seccadeler dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 09:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ni kana bulayan hain saldırıda 6 kişi can verdi, 81 kişi de yaralandı.

    Bombayı bırakan ve onu patlatan teröristler başta olmak üzere çok sayıda şüpheli yakalanırken, kahraman Mehmetçik harekete geçti.

    Irak ve Suriye'deki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kılıç Operasyonu başlatıldı.

    Harekat emrinin verildiği an

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, harekat emrini Endonezya dönüşü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bizzat bildirdi.

    Cumhurbaşkanı, terör hedeflerinin tek tek yok edilmesi talimatını verdi.

    Harekatın başlatıldığı ana dair görüntüler de hızlıca yayıldı.

    Dikkat çeken ayrıntı

    Bakan Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a harekata dair ayrıntıları anlattığı anlarda, bir detay dikkat çekti.

    Fotoğraf karesinde, arka köşede seccadeler olduğu görüldü.

    Irak ve Suriye’ye harekat emrinin verildiği anlarda dikkat çeken ayrıntı #1

    Irak ve Suriye’ye harekat emrinin verildiği anlarda dikkat çeken ayrıntı #2


    Küçükçekmece'de gençlerin kavgasına sopa ve baltalar karıştı
    3. Sayfa

    Küçükçekmece'de gençlerin kavgasına sopa ve baltalar karıştı

    Mimar Sinan Mühendisler Birliği Zirvesi başladı
    Gündem

    Mimar Sinan Mühendisler Birliği Zirvesi başladı

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir