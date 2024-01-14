Irak ve Suriye'ye hava harekatı: 24 terör hedefi daha vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt içi ve yurt dışındaki terör unsurlarına karşı yürüttüğü mücadele sürüyor.
Terörle mücadelenin yoğun olarak sürdüğü Irak'ın kuzeyinden önceki gün acı haber geldi.
9 kahraman askerimizin şehit düştüğü bölgede Mehmetçik, teröristlere karadan ve havadan yaptığı operasyonlarla göz açtırmıyor.
Hedefler tek tek vuruluyor..
Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki terörist hedeflere yönelik yeni bir hava harekatı gerçekleştirdi.
24 terör hedefi daha vurularak imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatları ile ilgili açıklamada bulundu.
Açıklamada, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere düzenlenen hava harekatlarında içinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen 24 hedefin imha edildiği belirtildi.
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