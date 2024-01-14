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Irak ve Suriye'ye hava harekatı: 24 terör hedefi daha vuruldu

Irak ve Suriye'ye hava harekatı: 24 terör hedefi daha vuruldu Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye ve Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 24 terör hedefinin daha vurularak imha edildiği açıklandı.