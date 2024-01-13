Irak ve Suriye'ye hava harekatı! 25 terör hedefi imha edildi

Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor..
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt içi ve yurt dışındaki terör unsurlarına karşı yürüttüğü mücadele soluksuz devam ediyor.
Terörle mücadelenin yoğun olarak sürdüğü Irak'ın kuzeyinden dün acı haber geldi.
9 kahraman askerimizin şehit düştüğü bölgede Mehmetçik, teröristlere karadan ve havadan yaptığı operasyonlarla göz açtırmıyor.
Hedefler tek tek vuruluyor..
Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki terörist hedeflere yönelik yeni bir hava harekatı gerçekleştirdi.
25 terör hedefi daha vurularak imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatları ile ilgili açıklamada bulundu.
Açıklamada Suriye ve Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 25 terör hedefinin vurularak imha edildiği duyuruldu.
"Mücadele son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürecek"
Asil milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin ve milletin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye "son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar" azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:
Bu harekatlar sırasında masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.
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