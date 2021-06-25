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    Irak'ın kuzeyi teröristlerden temizleniyor: 3'ü daha öldürüldü

    Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde bir, Hakurk bölgesinde iki olmak üzere toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
    • AA
    • 25.06.2021 - 11:43
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 11:46
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    Irak'ın kuzeyi teröristlerden temizleniyor: 3'ü daha öldürüldü

    Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar, etkin ve kararlı şekilde sürdürülüyor.

    Milli Savunma Bakanlığı’ndan edinilen son bilgilere göre, kahraman komandolar, Irak’ın kuzeyindeki başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

    3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Avaşin-Basyan bölgesinde bir, Hakurk bölgesinde iki olmak üzere toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

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