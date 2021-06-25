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- Irak'ın kuzeyi teröristlerden temizleniyor: 3'ü daha öldürüldü
Irak'ın kuzeyi teröristlerden temizleniyor: 3'ü daha öldürüldü
Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde bir, Hakurk bölgesinde iki olmak üzere toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
- AA
- 25.06.2021 - 11:43
- Güncelleme : 25.06.2021 - 11:46
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar, etkin ve kararlı şekilde sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan edinilen son bilgilere göre, kahraman komandolar, Irak’ın kuzeyindeki başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.
3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Avaşin-Basyan bölgesinde bir, Hakurk bölgesinde iki olmak üzere toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.