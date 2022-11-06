Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk şehit olurken 3 asker de yaralandı.

Yurt genelinde terörler mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Teröristlere nefes dahi aldırmayan mehmetçiklerimiz, nokto operasyonlara imza atıyor.

Hain teröristlerle mücadele sürerken Irak'ın kuzeyinden üzücü bir haber geldi.

"Mustafa Öztürk şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB); 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, "Irak Kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir üs bölgemize açılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Mustafa Öztürk şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

"Milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da şifalar dileriz"

Ayrıca açıklamda, "Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da açılan şifalar dileriz" denildi.

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