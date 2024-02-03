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Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde Uzman Çavuş Kadir Dingil şehit düştü. İki askerimiz de yaralandı.