Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazası sonucu 1 askerimiz şehit oldu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), acı haberi duyurdu.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında bir askerin şehit olduğu belirtildi.

"Asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"

Kazada Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in şehit olduğu bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.