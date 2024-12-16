Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi sürüyor.
Sınır ötesinde operasyonlarını sürdüren Kahraman Mehmetçik, tespit ettiği teröristleri inlerinde vuruyor.
Bu kapsamda terörle mücadelenin en yoğun olduğu Irak hattında bir dizi operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonların detaylarını Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.
9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
MSB, Irak’ın kuzeyine 3 - 9 Aralık tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
"TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTUMAYA KARARLIYIZ"
Konuya ilişkin bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor! Irak’ın kuzeyine 3 - 9 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!
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