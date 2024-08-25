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AA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır bölgelerindeki operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Kahraman ordumuz PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Bölgede adeta kuş uçurmayan kahraman askerlerimiz hain teröristleri adeta kapana sıkıştırmış durumda.

Bölgedeki operasyonlarda çok zayıda terörist etkisiz hale getiriliyor.

11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son dakika haberine göre: Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!