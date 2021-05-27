Haberler

Gündem Haberleri

Irak'ın kuzeyinde 11 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde 11 terörist öldürüldü

Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu’nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK’lı terörist kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.