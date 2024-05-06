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Teröre ve teröristlere geçit yok.

Mehmetçik, yaptığı başarılı operasyonlarla hain terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indiriyor.

Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu teröristler tespit edildi.

Mehmetçik, 16 teröristin daha üstünü çizdi

Düzenlenen hava harekatıyla 16 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyona ilişkin duyuru, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

Bakanlığın duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

Terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam ediyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi. Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!