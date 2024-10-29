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AA & Ensonhaber

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hain terör örgütlerine göz açtırmıyor.

Hain örgüt üyelerinin inlerine kadar giren güvenlik güçlerimiz gece gündüz demeden bölgeyi abluka altına almış durumda.

Alçak teröristler adeta kaçacak delik arıyor. Hem havadan hem karadan düzenlenen operasyonlarla çok sayıda terörist etkisiz hale getiriliyor.

2 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin paylaşımında şu ifadeler kullanıldı: