Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi: Ara, bul, yok et! Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin SİHA ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, her geçen gün yeniden göğüs kabartıyor.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarına hız kesmeden devam eden kahraman askerler, teröristlerin inlerine kadar giriyor.

Öyle ki hainler, Türk askerinden artık kaçamıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, her gün verdiği başarılı haberlere bir yenisini daha ekledi.

Türkiye, PKK'ya darbeyi bu kez SİHA ile gerçekleştirdi.

2 PKK’lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi

Bakanlığın açıklamasında şu cümleler kullanıldı;