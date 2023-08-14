Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Operasyon bölgelerinde teröristler tek tek avlanmaya devam ediyor...

Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerini cezasız bırakmıyor.

Yurt içi ve sınır ötesinde barınan hain teröristler, başlarını inlerinden çıkardıkları anda güvenlik güçlerinden kaçamıyor.

Son olarak güzel bir haber Irak'ın kuzeyinden geldi.

Bölgede tespit edilen teröristler, kahraman Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.

Operasyonla ilgili bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı (MSB) şu ifadeleri kullandı:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor!



Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!