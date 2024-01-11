Irak'ın kuzeyinde 2 terörist TSK'ya teslim oldu Milli Savunma Bakanlığı, barınma alanlarından kaçan 2 teröristin Hudut Karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

ensonhaber.com

Türk Silahlı Kuvvetleri, her geçen gün yeniden göğüs kabartıyor.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarına hız kesmeden devam eden kahraman askerler, teröristlerin inlerine kadar giriyor.

Öyle ki hainler, Türk askerinden artık kaçamıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinden bildirdiği haberde bir müjde daha verdi.

"2 PKK'lı terörist teslim oldu"

İşte bakanlığın o açıklaması;