Asos bölgesinde MİT'in tespit ettiği 28 terör hedefi, hava harekatı ile kullanılamaz hale getirildi.

Kahraman Türk askerinin terörle mücadelesi sürüyor.

Kuzey Irak'ta görevli Mehmetçik, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli çalışarak terör örgütü PKK'ya büyük bir darbe vurdu.

Bu kapsamda, Asos bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere hava harekatı düzenlendi.

28 HEDEF YERLE BİR OLDU

20’den fazla uçağın katıldığı harekat ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 28 hedef vuruldu.

"ANSIZIN GELMEYE DEVAM"

Operasyonu, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabında, "Ansızın gelmeye, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz!" ifadelerine yer verildi.

Bir diğer açıklamada ise "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir." denildi.

Irak'ın kuzeyinde 28 terör hedefi imha edildi

BAKAN AKAR KOORDİNE ETTİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekatı, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti. Harekat Merkezi'nde, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları da hazır bulundu.

Bakan Akar’ın terör hedeflerine yönelik talimatlar verdiği operasyonda, uçaklar hedefleri tam isabetle vurarak emniyetli şekilde üslerine döndü.