Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki terörist yapılanmalarına yönelik operasyonlar aralıksız şekilde devam ediyor.

Terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, kaçacak yer bulamayan teröristler, art arda etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde, atış destek vasıtaları ile 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB AÇIKLAMASI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi."