Euro
18.5312
4.06%
Dolar
16.5125
5.31%
Altın
953.28
5.08%
Borsa
2.084
-8.52%
Bitcoin
777.049
0.42%
BTXN Coin
38.87
-1.24%
7ºC
İstanbul
Hafif yağmur 7 C

    Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

    Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2021 - 11:44
    • Güncelleme : 18.12.2021 - 11:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

    Irak'ın kuzeyindeki terörist yapılanmalarına yönelik operasyonlar aralıksız şekilde devam ediyor.

    Terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, kaçacak yer bulamayan teröristler, art arda etkisiz hale getiriliyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde, atış destek vasıtaları ile 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    MSB AÇIKLAMASI

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi."

    Irak ın kuzeyinde 3 PKK lı etkisiz hale getirildi #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir