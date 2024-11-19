Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları devam ediyor. Hain terör örgütü üyeleri adeta kaçacak delik arıyor.
Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda hain örgütlere nefes aldırılmıyor.
Terör örgütü PKK, çok sayıda kayıp veriyor. O kayıplara bir yenisi daha eklendi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiği açıklandı.
"MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE OLMAYA DEVAM EDECEK"
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen ani hava harekâtı ile 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!
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