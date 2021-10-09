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    Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2021 - 11:55
    • Güncelleme : 09.10.2021 - 12:08
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    Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Irak'ın kuzeyinde yuvalanmış terör unsurlarına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

    Bölgede görev yapan Mehmetçik, başarılı operasyonlar ile teröristlere fırsat vermiyor.

    Avaşin bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatı ile 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

    "GÜÇLÜ, KARARLI VE MUKTEDİR"

    MSB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!"

    Irak ın kuzeyinde 3 PKK lı terörist etkisiz hale getirildi #1

    Irak ın kuzeyinde 3 PKK lı terörist etkisiz hale getirildi #2

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