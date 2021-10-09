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- Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
- Haber Merkezi
- 09.10.2021 - 11:55
- Güncelleme : 09.10.2021 - 12:08
Irak'ın kuzeyinde yuvalanmış terör unsurlarına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.
Bölgede görev yapan Mehmetçik, başarılı operasyonlar ile teröristlere fırsat vermiyor.
Avaşin bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatı ile 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.
"GÜÇLÜ, KARARLI VE MUKTEDİR"
MSB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!"