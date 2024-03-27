Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Güvenlik güçlerinin sınır ötesindeki teröristlerle mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi.

Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi.

"Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör ve teröristle mücadeleye devam edildiği belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.