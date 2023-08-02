Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

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ensonhaber.com

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Terörle mücadele başarıyla sürüyor...

Kahraman Mehmetçik yurt içi, sınır ve sınır ötesinde teröristlere göz açtırmıyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarla eli kanlı teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinden iyi haberi duyurdu.

Yapılan paylaşımda şöyle denildi:

Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!



Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi olan Zap'ta tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.