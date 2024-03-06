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Mehmetçiklerimiz, hain terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist tespit edildi.
Harekete geçen Mehmetçik, 3 teröristi etkisiz hale getirdi.
3 teröristin daha üstü çizildi
Duyuru, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!"
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