Irak'ın kuzeyinde 3 terörist teslim oldu

Haber Merkezi
Güvenlik güçlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelesi aralıksız devam ediyor.
Bu bağlamda bölücü terör örgütünden kaçışlar da sürüyor.
3 TERÖRİST TESLİM OLDU
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 3 teröristin kaçarak Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.
"TERÖRİSTLER İÇİN TEK ÇIKIŞ YOLU TÜRK ADALETİNE TESLİM OLMAK"
MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.
Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış