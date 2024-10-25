Irak'ın kuzeyinde 3 terörist teslim oldu
Haber Merkezi

Güvenlik güçlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Bu bağlamda bölücü terör örgütünden kaçışlar da sürüyor.

3 TERÖRİST TESLİM OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 3 teröristin kaçarak Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

"TERÖRİSTLER İÇİN TEK ÇIKIŞ YOLU TÜRK ADALETİNE TESLİM OLMAK"

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.

Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!

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Dilay Kaynak
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