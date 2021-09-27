Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 1 PKK’lı etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyinde yuvalanmış terör unsurlarına yönelik operasyonlar, kararlılıkla sürüyor...

Bölgede görev yapan Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.

Karadan ve havadan yapılan başarılı operasyonlar, bölgeyi teröristlere dar ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 4 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Teröristlerden 3’ünün, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde ateş destek vasıtaları ile 1’inin ise Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

MSB AÇIKLAMASI

MSB'nin operasyonlara ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 1 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."