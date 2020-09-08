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    Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Metina bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlerin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.09.2020 - 15:18
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    Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bölücü terör örgütlerine karşı amansız mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

    Operasyonlar kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde hava harekatı düzenlendi.

    4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Operasyon sonucu eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

    Irak ın kuzeyinde 4 PKK lı terörist etkisiz hale getirildi #1

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