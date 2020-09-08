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- Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Metina bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlerin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
- AA & Ensonhaber
- 08.09.2020 - 15:18
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bölücü terör örgütlerine karşı amansız mücadelesi kararlılıkla sürüyor.
Operasyonlar kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde hava harekatı düzenlendi.
4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Operasyon sonucu eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.