Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi Mehmetçiklerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.

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ensonhaber.com

Türk Silahlı Kuvvetler, terör örgütlerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

'Önce vatan' parolasıyla hem sınır içinde hem de sınır ötesinde operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, terör örgütü PKK'nın kökünü kazıyor.

Askerlerimiz son olarak Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristi tespit etti.

Operasyon için düğmeye basıldı ve uçaklar teröristler için havalandı.

4 terörist daha sarı torbaya girdi

Mehmetçiklerimiz başarılı operasyonla 4 teröristin daha üstünü çizdi.

Duyuru, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Duyuruda, "Ansızın vurmaya devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadelerine yer verildi.