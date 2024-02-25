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Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.

Son olarak Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı terörist tespit edildi.

Harekete geçen askerlerimiz, teröristlere yönelik hava harekatı düzenledi.

Harekatta 4 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

4 terörist daha öldürüldü: Operasyonlar hız kesmeden devam edecek

Duyuru, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."