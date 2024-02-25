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Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.
Son olarak Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı terörist tespit edildi.
Harekete geçen askerlerimiz, teröristlere yönelik hava harekatı düzenledi.
Harekatta 4 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
4 terörist daha öldürüldü: Operasyonlar hız kesmeden devam edecek
Duyuru, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."
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