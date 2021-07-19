Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Metina’da tespit edilen 5 PKK'lı teröristin Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içeride ve dışarıda yaptığı operasyonlar başarılı bir şekilde devam ediyor.

Tamamen yerli ve milli silahları kullanan Mehmetçik, terör örgütüne göz açtırmıyor.

Yine 'yerli ve milli' üretim olan helikopterlerimiz ise Mehmetçik'in karada yürüttüğü çalışmalar sonrasında, terör örgütüne havadan darbe indiriyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından bir açıklama yaparak ATAK helikopterlerinin 5 teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

TERÖR İNLERİ YERLE BİR EDİLİYOR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin bir bilgilendirme yapıldı. Twitter'dan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."