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Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayarak, "Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" vurgusu yaptı.