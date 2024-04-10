Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist öldürüldü

Mehmetçik sınır ötesindeki operasyonlarına devam ediyor..
Terör örgütü PKK'nın mağara ve sığınakları tek tek imha edilirken örgüt mensupları da etkisiz hale getiriliyor.
Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon
Son zamanlarda operasyonlar bir kez daha hız kazandı.
Böylelikle örgüt ağır kayıplar vermeye başladı. Son olarak güvenlik güçleri Irak'ın kuzeyinde harekete geçti.
"5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"
Gerçekleştirilen son operasyona ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış