Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Kahraman Türk askerinin sınır ötesi operasyonları soluksuz devam ediyor.

Terörle mücadelesini sürdüren Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde 5 PKK'lı teröristi daha tespit etti.

5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bölgelere düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

"KESİNTİSİZ OPERASYONLARLA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: