Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü
Haber Merkezi

Kahraman Türk askerinin sınır ötesi operasyonları soluksuz devam ediyor.

Terörle mücadelesini sürdüren Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde 5 PKK'lı teröristi daha tespit etti.

5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bölgelere düzenlenen operasyonda 5 etkisiz hale getirildi.

"KESİNTİSİZ OPERASYONLARLA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!