Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü

Haber Merkezi
Kahraman Türk askerinin sınır ötesi operasyonları soluksuz devam ediyor.
Terörle mücadelesini sürdüren Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde 5 PKK'lı teröristi daha tespit etti.
5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Bölgelere düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
"KESİNTİSİZ OPERASYONLARLA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!
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