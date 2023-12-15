Irak’ın kuzeyinde 5 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi. Bugün itibarıyla Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu.

AA

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın ensesinde.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla her geçen gün farklı bir başarıya daha imza atılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tek bir terörist kalmayıncaya dek" anlayışıyla çalışmalar sürüyor.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

5 terörist öldürüldü

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi. Böylece bugün itibarıyla Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu.

"Terörist neredeyse hedefimiz orası!"

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'Terörist neredeyse hedefimiz orası!' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)