Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist, etkisiz hale getirildi.

Yurt içinde ve sınır ötesinde yuvalanan terör unsurları ile mücadele devam ediyor.

Düzenlenen başarılı operasyonlar ile teröristlere kaçacak alan bırakılmazken, terör hedefleri art arda imha ediliyor.

Çalışmalar kapsamında Irak’ın kuzeyinde, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

"Teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz"

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor."

Irak'ın kuzeyinde, 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi ViDEO

