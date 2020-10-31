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    Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist öldürüldü

    Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen eylem hazırlığındaki 6 terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2020 - 17:33
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 17:57
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    Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütü üyeleri ile mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

    Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

    Hakurk ve Gara bölgelerinde hava harekatı düzenlendi.

    6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

    Irak ın kuzeyinde 6 PKK lı terörist öldürüldü #1

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