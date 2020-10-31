Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist öldürüldü

Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen eylem hazırlığındaki 6 terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütü üyeleri ile mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Hakurk ve Gara bölgelerinde hava harekatı düzenlendi.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.