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- Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist öldürüldü
Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen eylem hazırlığındaki 6 terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
- Haber Merkezi
- 31.10.2020 - 17:33
- Güncelleme : 31.10.2020 - 17:57
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütü üyeleri ile mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.
Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.
Hakurk ve Gara bölgelerinde hava harekatı düzenlendi.
6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.