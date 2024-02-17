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Teröristlere geçit yok!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bir grup teröristi tespit etti.

6'sının daha üstü çizildi

Harekete geçen Mehmetçik, 6 PKK'lı teröristi hava harekatı ile etkisiz getirdi.

Operasyonun ardından MSB'den bir paylaşım geldi.

"Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek"

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek"