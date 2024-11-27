Haber Merkezi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları hız kesmeden devam ediyor.
Hain terör örgütlerine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda örgüt üyesi etkisiz hale getiriliyor.
Adeta kapana sıkışan örgüt üyeleri kaçacak delik arıyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), düzenlenen bir operasyonla ilgili bir açıklama yayınladı.
GARA VE METİNA BÖLGELERİNDE 8 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış