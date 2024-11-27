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Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Hain terör örgütlerine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda örgüt üyesi etkisiz hale getiriliyor.

Adeta kapana sıkışan örgüt üyeleri kaçacak delik arıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), düzenlenen bir operasyonla ilgili bir açıklama yayınladı.

GARA VE METİNA BÖLGELERİNDE 8 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: