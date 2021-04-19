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- Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Metina bölgesinde düzenlenen hava harekatının bilançosunu paylaştı.
- AA & Ensonhaber
- 19.04.2021 - 09:48
- Güncelleme : 19.04.2021 - 10:17
Türkiye, sınır ötesinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.
Nokta atışı operasyonlarla, teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında bir grup teröristin tespit edildiğini bildirdi.
9 TERÖRİSTE HAVA HAREKATI
Açıklamada, "9 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." denildi.
Bakanlık, operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.