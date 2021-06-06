Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde görev yapan askerlerimizden acı haber geldi.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in, bugün Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde mayın/EYP'ye basarak yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker için yayımlanan mesajda Bakan Akar, "Kahraman silah arkadaşımız 6 Haziran 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.