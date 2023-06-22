Irak’ın kuzeyinde çatışma: Alpay Aras, 6 gün sonra şehit oldu Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 6 gün önce çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Alpay Aras, kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Aras, memleketi Antalya’da toprağa verilecek…

DHA

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin korkulu rüyası olmayı sürdürüyor...

İnlerine hapsolan hainleri bir bir tespit eden kahramanlar, sarı torbalara koyana kadar da durmuyor.

Teröristlerle çatıştı

Geçtiğimiz günlerde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde yine arama tarama faaliyeti gerçekleştiren asker, bir grup teröristle çatıştı.

Çatışmada Uzman Çavuş Alpay Aras, yaralandı.

6 gün sonra şehit düştü

Aras, bölgeden tahliye edilerek hemen Ankara GATA'ya getirildi.

Burada tedavi altına alınan Uzman Çavuş Aras, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Cenaze töreni Antalya'da

Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras’ın cenazesinin, yarın öğle saatlerinde memleketi Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Aliefendi Mahallesi Merkez Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Bakan Güler'den başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de, şehit Aras için başsağlığı mesajı yayınladı.

Bakanlığın resmi hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız 22 Haziran 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı sabır dilerim." denildi.