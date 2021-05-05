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    Irak'ın kuzeyinde hain teröristlerin inleri imha ediliyor

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım Operasyonlarına ilişkin yeni görüntüler yayınladı.
    • İHA
    • 05.05.2021 - 17:35
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 17:47
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    Irak'ın kuzeyinde hain teröristlerin inleri imha ediliyor

    23 Nisan'da Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başarıyla devam ediyor.

    Operasyonlar kapsamında bölgede aralıksız arama-tarama faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

    İNLERİ TEK TEK YIKILIYOR

    Ele geçirilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmat, METİ timleri tarafından tek tek imha ediliyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hain teröristlerin inlerinin kullanılamaz hale getirildiği o anların görüntülerini paylaştı.

    Pençe-Yıldırım Operasyonlarında teröristlerin sığınakları imha edildi

    Irak ın kuzeyinde hain teröristlerin inleri imha ediliyor #1

    Irak ın kuzeyinde hain teröristlerin inleri imha ediliyor #2

    Irak ın kuzeyinde hain teröristlerin inleri imha ediliyor #3

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