Irak'ın kuzeyinde hava harekatı: 10 terörist etkisiz hale getirildi Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Sinath-Haftanin bölgesinde yeraltı sığınağında tespit edilen terörist grup, SİHA destekli nokta operasyonla vuruldu.

ensonhaber.com

Milli Savunma Bakanlığınca bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türkiye'nin terörle mücadelesine bir kez daha dikkat çekildi.

Bu kapsamda güvenlik güçlerince 29 Kasım’da Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatına yer verildi.

Hava harekatıyla 10 terörist öldürüldü

Sinath-Haftanin bölgesinde bir yer altı sığınağında tespit edilen 10 terörist, SİHA atışı ve müteakiben icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Böylece yurt içinde ve sınır ötesinde son bir haftada 49 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan itibaren 1976 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

Teröristlere kaçacak delik bırakmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetlerinde de çok sayıda odası bulunan bir mağara ele geçirdi.

Ele geçirilenler

Pençe-Kilit Harekatı’nda bugüne kadar 647 terörist etkisiz hale getirildi. Değişik çaplarda toplam bin 391 silah ve 780 bin 057 mühimmat ele geçirildi.

2.515 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edildi ve 812 mağara/sığınak kullanılamaz hâle getirildi.

Hudut güvenliği

Öte yandan hudut güvenliğine de değinildi.

Hudutlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 220 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 4’ü FETÖ olmak üzere 5’i terör örgütü mensubu.

2.391 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

194 bin kişinin geçişi engellendi

Yıl içerisinde hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 687’ye yükseldi.

Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 194 bin 157 oldu.

Ayrıca, icra edilen operasyonlarda 10 kilo geçtiğimiz hafta içerisinde olmak üzere 01 Ocak’tan itibaren 15 bin 313 kilo uyuşturucu ele geçirildi.